Сербия сохранит отношения с Россией и КНР на пути в ЕС

Сербия продолжит свой путь к вступлению в ЕС, но сохранит традиционные дружеские взаимоотношения с РФ и Китаем. Страна не станет вводить санкции только для того, чтобы удовлетворить некую сторону. Соответствующее заявление сделал сербский президент Александр Вучич, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

В ходе выступления в штаб-квартире своей коалиции, Вучич заявил, что его государство останется свободным и будет принимать свои решения самостоятельно. Он уточнил, что страна продолжит путь к вступлению в ЕС, несмотря на то, что многие европейские государства уже убрали Сербию с данной дороги.

Вучич подчеркнул, что несмотря на курс в блок, Сербия сохранит традиционные и наилучшие из возможных взаимоотношения с Китаем и Россией. Он уточнил, что Сербия не станет вводить санкции против них для удовлетворения третьих сторон – сербские власти будут поступать лишь в интересах своего государства.