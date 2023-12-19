Сербская прозападная оппозиция объявила голодовку по итогам выборов

Оппозиционеры считают недействительным голосование на выборах в столичное городское собрание. Они утверждают, что для волеизъявления и подтасовки цифр в Белград завозили избирателей из других городов и даже республик. Все это делалось, чтобы победу одержала правящая в стране коалиция, которую возглавляет Сербская прогрессивная партия.

Об этом сообщили РИА Новости. До этого оппозиционеры устраивали массовые акции протеста в Белграде. Они швыряли яйцами и рулонами туалетной бумаги в правительственные здания, такие как администрация президента и избирательная комиссия.