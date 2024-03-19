В Германии выступили против использования российских активов для поддержки Украины

Желание некоторых европейских стран, в том числе и Германии, использовать замороженные активы России для поддержки Украины, навредят мировому и порядку будут являться примером нескрываемой экспроприации. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на речь депутата бундестага Сары Вагенкнехт.

Спикер назвала инициативу по изъятию активов экспроприацией, после которой находящиеся вне западного блока страны лишний раз подумают, стоит ли им держать свои резервы в евро. По словам депутата, в настоящее время наступает новый мировой порядок и на международной арене теперь игнорируют законы и право собственности, которые лежат в основе государств с рыночной экономикой.

Ранее мы писали о том, что бывший начальник генерального штаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак заявил, что потери Украины должны исчисляться миллионами человек, а также назвал основные проблемы ВСУ.