Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в статье для "Российской газеты" выразил мнение, что хаотичное и плохо организованное отступление американских войск из Афганистана, сопровождавшееся жертвами среди мирного населения, демонстрирует полный провал политики администрации президента США Джо Байдена в отношении этой страны.

Спустя четыре года он все еще помнит ужасающие сцены позорного бегства одной из самых продвинутых, мощных и высокотехнологичных армий мира с афганских земель.

Шойгу отметил, что 31 августа 2021 года стало важной вехой в истории, ознаменовав завершение одной из самых спорных и скандальных иностранных военных операций США и НАТО, которая длилась два десятилетия. Этот день подвел черту под присутствием вооруженных сил США и их союзников на территории Афганистана.

«Вспоминаются слова нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, произнесенные им в июне прошлого года, когда он еще участвовал в предвыборной гонке, о том, что вывод войск США из Афганистана при Байдене стал самым позорным днем в истории Соединенных Штатов», — резюмировал Шойгу.

Секретарь Совета Безопасности РФ отметил, что кампания будет подвергаться продолжительным нападкам и критике как внутри США, так и за их пределами. Критика будет касаться её эффективности, целесообразности и соответствия здравому смыслу.