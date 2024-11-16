Канцлер Германии Олаф Шольц поделился впечатлениями после недавней телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным. Со слов политика, единственный способ понять российского лидера в контексте возможных переговоров с Украиной — это личный разговор с ним.

Напомним, в минувшую пятницу, 15 ноября, Владимир Путин провел с канцлером ФРГ Олафом Шольцем телефонные переговоры. Это был первый контакт политиков между собой с декабря 2022 года. После начала СВО германская сторона категорически отказывалась от общения на высшем уровне. Как рассказали в пресс-службе Кремля, инициатором беседы, которая продлилась около часа, был Берлин.

«Нам придется выяснить это (мнение Путина о переговорах с Украиной — прим.ред.), в том числе поговорив с ним об этом», — сказал Шольц в беседе с Suddeutsche Zeitung (цитата по Politico).

Отмечается, что ответ германского руководителя был адресован журналисту, задавшему вопрос о причинах, какие условия должны побудить президента России Владимира Путина начать переговоры с Киевом в условиях продолжающихся успехов российской армии на фронтах СВО.

Ранее в Кремле рассказали подробности разговора Путина с Шольцем.