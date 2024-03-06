Шольц назвал «полной ерундой» мирный договор, который собирались подписать в 2022 году Россия и Украина

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что проект мирного договора в турецком Стамбуле в 2022 году, который собирались подписать Украина с Россией, выдумка Москвы и российская пропаганда.

В беседе с немецким изданием Sächsische Zeitung политик заявил, российское руководство якобы специально придумало легенду, что тогдашний премьер Британии летал в Киев и отговорил украинцев парафировать мирное соглашение, чтобы спекулировать на этой теме.

«Утверждается, что якобы был готовый мирный договор между Россией и Украиной, но этому якобы помешал то ли Борис Джонсон, то ли Джо Байден. Полная ерунда!» — сказал Шольц.

Ранее президент России Владимир Путин в беседе с американским обозревателем Такером Карлсоном рассказал , что на стамбульских переговорах в марте — апреле 2022 года российская и украинская стороны были близки к мирному соглашению, достигнув в ходе нескольких раундов переговоров компромисса по СВО.

Также это признал и бывший замглавы МИД Украины Александр Чалый.