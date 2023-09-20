Шольц с трибуны ООН призвал к прекращению боевых действий в Карабахе

Канцлер Германии Олаф Шольц несколько изменил свою ранее заготовленную речь на 78-й Генассамблее ООН. Выступая перед собравшимися в Нью-Йорке, политик дал оценку происходящему все последние часы в Нагорном Карабахе.

В частности, Шольц заявил, что не может не думать о погибающих мирных жителях, и призвал все стороны конфликта как можно скорее прекратить боевые действия в мятежном регионе Закавказья.

Напомним, во вторник рано утром, 19 сентября, Минобороны Азербайджана анонсировало проведение в Нагорном Карабахе «антитеррористических мероприятий локального характера». Там подчеркнули, что единственными целями является пресечения провокаций армянских военных и восстановление конституционного строя в стране.

«Мои мысли с народом Нагорного Карабаха. В то время, как мы говорим, возобновившиеся боевые действия, ведущие к тупику, должны быть прекращены", - сказал Шольц, его цитирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в результате конфликта в Нагорном Карабахе 19 сентября были ранены 12 детей и более 200 взрослых. Также стало известно, что российские миротворцы эвакуировали из Нагорного Карабаха более 1,8 тысячи мирных жителей с детьми.

В российском МИД призвали Баку, Ереван и остальные, причастные к конфликту стороны, незамедлительно прекратить все боевые действия и начать переговоры.