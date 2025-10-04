В 2021 году участник штурма Капитолия, Джейкоб Ченсли, который был одет в костюм шамана, передал привет Владимиру Путину через комментарий для РИА Новости. Он пожелал российскому президенту помнить о "сибирском духе".

Ченсли отметил, что благодаря теплому сердцу матушки-земли, шаманскому духу России и бдительности батюшки неба, страна достигла таких высот.

«Передайте Путину привет и пожелание помнить о сибирском духе, который провел его народ через самые суровые условия, какие только можно вообразить», — сказал он в беседе с РИА Новости.

В этот день, 6 января, исполнилось четыре года с момента штурма Капитолия. Джейкоб Ченсли стал одним из самых узнаваемых лиц среди участников тех событий, когда протестующие прорвались в конгресс, где должны были утвердить победу Джо Байдена в президентских выборах. Его фотография в меховой шапке с рогами быстро распространилась по всем мировым СМИ.

В 2021 году Ченсли осудили за участие в штурме Капитолия 6 января. Суд назначил ему два года тюрьмы, штраф в две тысячи долларов и три года надзора после освобождения. В марте 2023-го молодой человек вышел на свободу.