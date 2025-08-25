Сибига резко отреагировал на призыв Сийярто прекратить угрозы

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, призвавшего прекратить угрозы в адрес Будапешта и нападения на энергетическую инфраструктуру страны.

Сийярто ранее призвал Украину и лично Зеленского отказаться от угроз в адрес Будапешта, а также прекратить атаки на объекты, важные для энергоснабжения страны. Венгрия рассматривает эти действия как посягательство на свой суверенитет.

«Я отвечу на венгерский манер. Вам не нужно говорить (Владимиру Зеленскому. — Ред.), что делать и говорить и когда… Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйте (поставки энергоресурсов. — Прим. ред.)… как и вся остальная Европа», — написал Сибига на своей странице в соцсети Х.

В пятницу Сийярто объявил о третьей приостановке поставок нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию из-за атаки со стороны Украины. Словакия также столкнулась с перебоями в поставках, что подтвердили местные власти. В связи с этим, Словакия и Венгрия обратились к Еврокомиссии с просьбой гарантировать их энергетическую безопасность из-за проблем с поставками нефти, вызванных действиями ВСУ.