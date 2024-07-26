«У США просто нет таких средств»: политолог Стаценко раскритиковал заявления о ленд-лизе на $500 млрд для Украины

«Я просто не верю в это. У них нет таких средств. Но даже если предположить, что деньги удастся как-то изыскать, то это лишь приведет к затягиванию конфликта. Учитывая, что на Украине худо-бедно идет мобилизация, то война с таким финансированием будет продолжаться до последнего украинца», — пояснил Стаценко.