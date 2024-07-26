«У США просто нет таких средств»: политолог Стаценко раскритиковал заявления о ленд-лизе на $500 млрд для Украины
Политолог Стаценко рассказал, какое оружие Америка может поставить Украине
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Бывший госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Дональд Трамп после победы на выборах президента может одобрить программу ленд-лиза для Украины на сумму $500 млрд. Политолог Алексей Стаценко рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», чем это может обернуться для ситуации на линии боевого соприкосновения.
Эксперт отметил, что вероятность одобрения такой программы крайне мала или даже равна нулю.
«Я просто не верю в это. У них нет таких средств. Но даже если предположить, что деньги удастся как-то изыскать, то это лишь приведет к затягиванию конфликта. Учитывая, что на Украине худо-бедно идет мобилизация, то война с таким финансированием будет продолжаться до последнего украинца», — пояснил Стаценко.
Политолог добавил, что ВСУ прежде всего ждут от Америки новых дронов и зенитные комплексы, как переносные, так и ракетные. Если программу все же одобрят, российскому военнопромышленному комплексу придется постараться, чтобы обеспечить достаточное количество дронов на рубежах СВО.
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