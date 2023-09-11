Следственный комитет РФ раскрыл подробности смерти москвички из-за арбуза
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Стали известны подробности смерти 48-летней жительницы Москвы из-за употребления арбуза. По информации Следственного комитета РФ и прокураторы, женщина страдала хроническим заболеванием.
Ранее источники «112» и Shot сообщили, что москвичка купила ягоду у станции метро «Спортивная». Вечером, 9 сентября, она вместе с родственниками ела арбуз, после чего почувствовала недомогание. Близкие же никаких признаков отравление не ощутили. Сейчас арбуз отправлен на экспертизу.
В релизе столичного главка сообщили о проведении доследственной проверки. Ее проводит следственный отдел по району Хамовники.
«Предварительно установлено, что женщина, страдавшая рядом хронических заболеваний, и члены ее семьи употребили в пищу арбуз. Вскоре она почувствовала себя плохо и впоследствии скончалась», – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что следователи опрашивают родственников погибшей, устанавливают место приобретения арбуза, а также проводят все соответствующие мероприятия для установления обстоятельств инцидента.
Информации о том, откуда была привезена ягода, нет.