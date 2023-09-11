Жительница Москвы съела арбуз и умерла

В Москве женщина скончалась после того, как съела арбуз. Об этом сообщил канал «112». Жительнице столицы было 48 лет.

По данным источника, женщина купила ягоду возле станции метро «Спортивная», расположенной на Сокольнической линии. После того, как гражданка съела кусок арбуза, она почувствовала недомогание – началась рвота. Скорую помощь женщина не стала вызывать, отмечает «112».

После того, как состояние стало ухудшаться, мать женщины все же вызвала медиков. После приезда врачи констатировали смерть, несмотря на попытки реанимировать пострадавшую.

По информации источника, основная версия гибели женщины – смертельное отравление арбузом. Ягоду отправили на экспертизу. Информации о том, откуда был привезен арбуз, нет.

По данным Shot, женщина являлась сотрудницей «Газпромбанка». Арбуз она ела вместе с близкими вечером 9 сентября. Родственники погибшей недомоганий не чувствовали, уточняет источник.