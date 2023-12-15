После похвалы Владимира Путина в адрес генерала Шарля де Голля европейские либералы должны запустить инициативу о переименовании парижского аэропорта, пошутил вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха.

«Путин похвалил де Голля! Теперь либералы в Европе запустят петицию о переименовании знаменитого парижского аэропорта – ведь когда Путин кого-то хвалит, его надо запрещать и ненавидеть», – написал политик в соцсетях.

Накануне во время большой итоговой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что многие европейские лидеры пытаются выглядеть героически, как лидер французского Сопротивления Шарль де Голль, а на деле ведут себя, как коллаборационист Филипп Петен.

По мнению Блахи, из европейских лидеров лишь премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо стараются действовать в национальных интересах, остальные же наносят вред своим странам, руководствуясь указаниями из Белого дома.