Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий подверг критике недавнее заявление новоявленного генсека НАТО о скором старте ядерных учений военного блока Steadfast Noon в Великобритании, Бельгии, Нидерландах и в Северном море.

Все это можно назвать очередной неуклюжей попыткой НАТО запугать Россию «демонстрацией» своей «ядерной мощи», считает Слуцкий. Парламентарий подчеркнул, что все это не приведет к результату.

«Попытка НАТО запугать „демонстрацией“ своей „ядерной мощи“ не приведет к результату. Реакция России на любой шаг Запада, угрожающий нашей национальной безопасности, последует незамедлительно», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Депутат посоветовал новому генсеку НАТО Марку Рютте сойти пока не поздно с пути ядерной эскалации.

«Россия, господин Рютте, „угрозами“ не разбрасывается. Россия совершенствует ядерную доктрину в ответ на наращивание агрессии со стороны Запада и военно-финансовую накачку режима ядерного террориста Зеленского», — напомнил Слуцкий.

Ранее в МИД РФ объяснили необходимость пересмотра ядерной доктрины страны.