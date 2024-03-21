СМИ: фракция партии «Слуга народа» в Раде близка к распаду

Фракция насчитывает 235 депутатов, однако регулярно приходят на заседания немногим более половины из этого числа. Группа Дмитрия Разумкова из 17 человек открыто пошла на разрыв с «линией партии», другие же депутаты просто не видят для себя мотивации работать.

Законодателям не нравятся ограничения, наложенные офисом Зеленского. В частности, практически исчезли заграничные командировки.

Кроме того, депутаты не видят, что они могут влиять на процессы в стране, поэтому и перестали ходить в Раду.

Парламентарии таки и не могут принять законопроект об ужесточении мобилизации. Сообщалось, что к нему было подано более 4 тысяч поправок, «утопивших» документ.