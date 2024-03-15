СМИ: профильный комитет Рады «утонул» в поправках к законопроекту о мобилизации

Дело в том, что комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки просто «утонул» в 4195 поправках, внесенных ко второму чтению документа.

Законопроект вернется для голосования не раньше апреля, прогнозирует издание. Его принятие вообще оказывается под вопросом.

Между тем, за этой ситуацией наблюдают не только на Банковой, но и в Вашингтоне. От принятия закона зависят поставки вооружения на Украину. Американцы хотят быть уверены, что в случае передачи оружия будет достаточно людей, которые возьмут его в руки.

Другая проблема — отсутствие единства в самой Раде, даже в партии Зеленского «Слуга народа». По наблюдениям «Страны», растет напряжение между офисом президента и «слугами». Депутаты обижены тем, что ключевые решения принимаются без их участия. Этим объясняется срыв последних заседаний в парламенте.

Ранее украинский политолог Руслан Бортник предположил, что кризис в Раде может привести к потере Зеленским части полномочий, поскольку именно большинство в парламенте обеспечивали ему контроль над правительством, силовыми и судебными структурами.