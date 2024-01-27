Украинский политолог Бортник спрогнозировал бунт в Верховной Раде против Зеленского
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По словам украинского политолога Руслана Бортника, в Верховной Раде назревает кризис, на фоне которого украинский лидер Владимир Зеленский может потерять частично свои полномочия. Об этом сообщают «Известия».
Он отметил, что о начале кризиса свидетельствует ситуация с изгнанием Марьяны Безуглой из парламента.
По мнению эксперта, именно доминирование партии «Слуга народа» в Раде позволило Зеленскому установить полный контроль над правительством, силовыми структурами, судебными структурами.
Он добавил, что в случае потери такого большинства в парламенте Незалежной пойдут процессы формирования новой правящей коалиции и избрания нового спикера парламента, а Зеленский станет «хромой уткой».