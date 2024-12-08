СМИ: сирийские повстанцы заняли Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада

Ряд сирийских Telegram-каналов утверждают, что под утро воскресенья, 8 декабря, войска так называемой сирийской оппозиции вошли в Дамаск, заняли город и объявили о падении режима Башара Асада.

Сообщается, что столица Сирии была занята практически без боя. Правительственные войска попросту покинули свои позиции, переодевшись в гражданское. В городе еще слышны звуки взрывов и перестрелок. Интернет в Дамаске работает с перебоями.

«Повстанцы взяли под контроль столичный аэропорт и начали освобождать заключенных из тюрем. Республиканская гвардия прекратила охранять резиденцию президента Башара Асада. По предварительной информации, он покинул страну», — передает телеканал CNN.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское радио, все сотрудники международного аэропорта Дамаска покинули воздушную гавань, его работа полностью парализована. Там остались лишь немногие туристы и местные жители, которые не успели покинуть столицу Сирии. В сети публикуют видео, как люди в панике мечутся по зданию аэровокзала.

Ранее стало известно, что президент Сирии Башар Асад сбежал из Дамаска на грузовом самолете Ил-76 и летит в Москву. Российская сторона официально не сообщала, намерена ли Москва предоставить Асаду временное или постоянное убежище. В то же время, как свидетельствуют данные «Флайт Радара», на грузовом самолете Ил-76 действительно вылетал в указанное время из Дамаска и направился в сторону РФ.