Reuters: Асад сбежал из Дамаска на грузовом самолете Ил-76 и летит в Москву

Все еще легитимный президент Сирии Башар Асад все-таки мог покинуть Сирию. Об этом сообщает со ссылкой на источники агентство Reuters.

Как приводилось в публикации, Асад улетел вечером в субботу, 7 декабря, из аэропорта Дамаска на грузовом самолете Ил-76.

Фото: [ скриншот с сайта "Флайт Радар" ]

«Направление остается неизвестным, но предполагается, что он может направляться в Россию», — сообщает агентство.

Российская сторона официально не сообщала, намерена ли Москва предоставить Асаду временное или постоянное убежище. В то же время.ремя, как свидетельствуют данные «Флайт Радара», на грузовом самолете Ил-76 действительно вылетал в указанное время из Дамаска и направился в сторону РФ.

Ранее сообщалось о том, что протурецкие исламисты и сирийская оппозиция захватили Алеппо, Хаму, Хамс и движутся к Дамаску. Под контролем боевиков находятся свыше 50 населенных пунктов, расположенных на северо-западе страны.

А Bloomberg сообщило, что президент Башар Асад бежал из Сирии и просит Трампа помочь ему удержаться во власти.