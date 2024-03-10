СМИ сообщили об отставке главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники, главком ВМФ Николай Евменов отправлен в отставку, а на его место якобы уже назначен Герой России, адмирал Александр Моисеев, который ранее командовал Северным флотом.

При этом причины возможной отставки адмирала Николая Евменова не называются. Стоит отметить, что и какой-либо официальной информации от Минобороны РФ пока не поступало.

Тем не менее, как отмечает издание, назначение командующего Северным флотом Моисеева на пост главкома ВМФ РФ уже якобы доведено до личного состава главкомата.

К слову, на сайте Минобороны Евменов все еще значится главнокомандующим Военно-морского флота России.