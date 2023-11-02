Украина втридорога закупает оружие у партнеров, сообщает 2 ноября Defence One со ссылкой на данные торгового агрегатора Import Genius.

Уточняется, что киевские власти в три раза дороже покупают технику советской разработки. В июне Киев получил от одной из болгарских компаний тысячу снарядов калибра 152 мм. При этом, снаряды поступали через польское правительственное агентство стратегических резервов.

По подсчетам СМИ, каждый приобретенный снаряд обошелся украинской стороне в 3 тысяч долларов. Россия, отмечает агентство, платит за аналогичные снаряды в три раза меньше.

В конце сентября сенат США предложил выделить на военные нужды Украины 6 млрд долларов. Уточнялось, что этих средств должно хватить до середины ноября. Именно эта сумма заложена в бюджет Соединенных Штатов, который сенат должен одобрить во избежание шатдауна.

В 2022 года МИД РФ направлял странам Запада, в том числе членам НАТО, ноту протеста в связи с бесконтрольной поставкой оружия и боеприпасов Украине, однако никакой реакции от них последовало.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что любое поставленное Западом оружие на Украину, будет являться законной целью для ВС РФ.

В западных СМИ все чаще проскальзывают намеки на тяжелый политический кризис внутри Украины. Конфликт Зеленского и главкома ВСУ Залужного уже давно превратился в секрет Полишинеля. Чем закончится это противостояние — громкой отставкой Залужного или концом карьеры Зеленского — в материале «Подмосковье сегодня».