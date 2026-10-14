Батраков прокомментировал свой первый гол за «Галатасарай»

Батраков о голе в ворота «Барселоны»: «Честно, до сих пор не осознаю»

Культура и спорт

Фото: [УЕФА]

Полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков рассказал «Спорт-Экспрессу» об эмоциях после первого гола в составе турецкого клуба.

Россиянин отличился в матче Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:4), за которую с детства болел. Батраков открыл счет в середине первого тайма. Он сам разогнал голевую атаку, затем получил ответный пас от Рафаэла Леау и пробил с линии штрафной — мяч с небольшим рикошетом от защитника влетел в сетку.

Батраков выразил надежду, что это только начало, и ответил на вопрос, считает ли этот момент лучшим в своей карьере.

«Наверное, да. Но мне еще сразу вспоминается хет-трик „Спартаку“. Но это не сильно сравнимо. Честно, до сих пор не осознаю», — сказал Батраков.

Полузащитник отличился в своем седьмом матче за «Галатасарай» после перехода из «Локомотива». До этого в его активе были две результативные передачи в турецкой Суперлиге.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, как прошел игровой день в Лиге чемпионов.

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