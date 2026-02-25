Сорвалось: переговоры России и США переносят из Женевы
Переговоры по Украине могут пройти не в Женеве
Фото: [istockphoto.com/vchal]
Очередной раунд консультаций между представителями России, Соединенных Штатов и Украины, вероятно, пройдет не в Женеве. Как передает ТАСС, ссылаясь на информированный источник, локация для будущей встречи еще не утверждена.
«Место проведения новой трехсторонки [по Украине] пока под вопросом», — сообщил собеседник агентства, не исключив, что встреча состоится в каком-то другой точке земного шара.
Диалог состоится уже на ближайшей неделе, но точный день переговоров до сих пор держится в секрете, передает со ссылкой на собственный источник РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский обвинил Россию в срыве диалога после Женевы.