Сорвалось: переговоры России и США переносят из Женевы

Очередной раунд консультаций между представителями России, Соединенных Штатов и Украины, вероятно, пройдет не в Женеве. Как передает ТАСС, ссылаясь на информированный источник, локация для будущей встречи еще не утверждена.

«Место проведения новой трехсторонки [по Украине] пока под вопросом», — сообщил собеседник агентства, не исключив, что встреча состоится в каком-то другой точке земного шара.

Диалог состоится уже на ближайшей неделе, но точный день переговоров до сих пор держится в секрете, передает со ссылкой на собственный источник РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский обвинил Россию в срыве диалога после Женевы.