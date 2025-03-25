Совбез ООН 26 марта экстренно соберется на фоне гибели российских военкоров

В среду, 26 марта, Совет Безопасности ООН проведет встречу, посвященную ситуации на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию от миссии Дании, которая в марте занимает пост председателя в СБ.

В сообщении говорится, что инициативу по проведению заседания выдвинули «некоторые участники Совета Безопасности» при содействии других. Вероятно, это связано с недавним трагическим инцидентом, когда в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины погибли несколько российских военных корреспондентов. Это произошло в понедельник, 24 марта.

«Я подтверждаю, что заседание СБ ООН запланировано на 26 марта», — сообщили агентству в миссии Дании при ООН.

В соответствии с графиком работы ООН, обсуждение вопросов, связанных с Украиной, начнется в 10:00 (17:00 по московскому времени).

Ранее сообщалось, что в зоне проведения специальной военной операции 24 марта не стало Александра Федорчака, корреспондента «Известий». Спустя некоторое время стало известно о гибели Андрея Панова, оператора телеканала «Звезда», и Александра Сиркели, водителя съемочной группы.

Журналисты погибли в Луганской Народной Республике в результате удара украинских боевиков по гражданскому автомобилю, в котором находились представители средств массовой информации.