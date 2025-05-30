США не станут отправлять делегацию в Стамбул для участия в переговорах России и Украины

Соединенные Штаты не планируют направлять своих представителей в Стамбул, где 2 июня должна состояться встреча делегаций Украины и России. Об этом сообщил журнал Atlantic.

В Стамбуле 2 июня должен пройти второй раунд переговоров между Украиной и Россией. У администрации президента США нет планов отправлять на эту встречу ни своих наблюдателей, ни посредников. Все это делается для того, чтобы никак не влиять на ход мирных переговоров. В то же время президент США Дональд Трамп стремится видеть прогресс в достижении мира на Украине. Ранее он уже высказывался, что последующие две недели покажут, насколько стороны стремятся заключить мирное соглашение.

До этого спецпредставитель Трампа Келлог сообщил, что Германия, Франция и Британия будут присутствовать на переговорах в Стамбуле. Они направят в Турцию своих советников по безопасности, которые выступят в качестве украинских союзников. Европейские страны считают, что подобный шаг необходим для поддержки Киева.