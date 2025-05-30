Три европейские страны захотели присутствовать на российско-украинских переговорах в Стамбуле

На переговоры в Стамбул прибудут представители трех стран Европы: Германии, Великобритании и Франции. Об этом сообщил Кит Келлог, советник президента Соединенных Штатов. Его слова привел телеканал ABC News.

По утверждению Келлога, три страны из числа украинских союзников считают необходимым прислать на переговоры между Россией и Украиной, которые пройдут в Стамбуле 2 июня, своих представителей.

«С нами будет так называемая Е3 — советники по безопасности из Германии, Франции и Великобритании», — указал он.

Политик добавил, что во время переговоров в Лондоне именно Е3 помогла Украине сформулировать основные положения по поводу прекращения конфликта.

Ранее в МИД РФ рассказали о составе российской делегации на переговорах 2 июня. Он останется таким же, каким был 16 мая. В него вошли начальник ГРУ Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков, замглавы российского МИД Михаил Галузин, замминистра обороны Александр Фомин. Делегацию от РФ возглавит, как и прежде, помощник российского президента Владимир Мединский.