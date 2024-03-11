США собираются выделить почти $20 миллиардов на ядерное оружие в 2025 году

Администрация Соединенных Штатов рассчитывает направить в 2025 финансовом году почти $20 миллиардов на ядерный военный комплекс и более $2 миллиардов на приобретение низкообогащенного урана для ликвидации зависимости от российской продукции. Об этом сказано в проекте бюджета, опубликованном Белым домом и отправленным на рассмотрение конгрессу, передает информационное агентство ТАСС .

Согласно данном документу, на оружейную деятельность Америки выделяется $19,8 миллиардов, что на 4 с половиной миллиарда больше, чем было выделено в 2021 году.

Сообщается также, что данным документом предполагается одобрение запроса от администрации на выделение $2,2 миллиардов на закупку низкообогащенного урана. По мнению авторов проекта, на эти средства государство сможет избавиться от своей зависимости от российского урана и в последствии, запретить его импорт из РФ.