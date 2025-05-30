Стало известно о выжидательной позиции Трампа в отношении новых антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп занял выжидательную позицию в вопросе введения новых санкций против России. Он ждет, чем завершатся переговоры между РФ и Украиной в Стамбуле. Об этом сообщил журнал The Atlantic.

Издание сослалось на информацию, полученную непосредственно из Белого дома. По полученным сведениям, глава Соединенных Штатов уже обсуждал возможность ввести дополнительные ограничения в отношении России. В итоге Трамп решил подождать завершения нового раунда переговоров между РФ и Украиной. Он якобы раздражен медленным прогрессом в заключении мирного соглашения, но не оставляет надежды дождаться успешного завершения переговоров.

«Президент в ярости, но он все еще рассчитывает заключить сделку. Он пытается найти наилучший путь к ней», — указали журналистам.

Ранее аналитики подсчитали, что торговые войны Трампа обошлись бизнесу во всем мире более чем в $34 млрд. По утверждению специалистов, ряд компаний во всем мире несут убытки из-за выросших издержек. Также сказывается снижение продаж по причине увеличенных таможенных тарифов.