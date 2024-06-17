Украинская журналистка Диана Панченко заявила, что спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук должен подписать мирный договор с российской стороной, как «единственный легитимный лидер Украины». Соответствующее заявление она сделала в своих социальных сетях .

В соцсетях Панченко спросила политика, готов ли он и дальше жертвовать населением собственной страны исключительно из-за веры в то, что он может оказаться нужным Западу. Журналистка указала на то, что сами украинцы были готовы к переговорам еще 2 года назад, когда на решение Киева повлиял британский премьер Борис Джонсон.

Панченко также подчеркнула, что с того момента погибли сотни тысяч украинцев, вместе с которыми погибает и будущее республики. Она призвала Стефанчука быть смелым и прекратить это. В ответ на это, политик обвинил журналистку в предательстве страны.

Накануне глава МИД Украины Кулеба сообщил, что на вторую конференцию по вопросу конфликта пригласят Россию.