Кулеба: на вторую конференцию по Украине пригласят РФ

Результатом второй международной конференции по вопросу конфликта на территории Украины должно стать его завершение. На мероприятие будет приглашена РФ, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в воскресенье, 16 июня, передает «Страна.ua».

Украинский дипломат подчеркнул, что идея следующего саммита заключается в том, чтобы положить конец текущему конфликту. Очевидно, для такого результата нужно, чтобы за столом переговоров находилось обе стороны, указал Кулеба.

Глава украинского ведомства также признал, что рано или поздно настанет момент, когда диалог украинской стороны с российской должен будет состояться.

В то же время, позиции западного и южного сообщества в данном вопросе разнятся, рассказал он. По словам Кулебы, в ходе состоявшегося мероприятия от глобального Юга звучали заявления о том, что украинскую сторону ожидают сложные компромиссы. От западных государств Украина подобной позиции не слышит, объяснил министр.

Ранее стало известно, что итоговое коммюнике конференции в Швейцарии призывает к диалогу всех сторон.