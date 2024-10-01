Полномочия норвежского политика Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря Североатлантического блока истекают во вторник, 1 октября. Ему на смену приходит бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Как напомнило РИА Новости, церемония передачи полномочий от одного политика к другому состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и начнется в 10:00 мск (9:00 по местному времени).

Напомним, фигура Столтенберга за все годы его работы на посту генсека НАТО запомнится чередой яростных русофобских высказываний и действий, направленных на укоренение длящегося конфликта между военным блоком и Москвой.

Комментируя уход с поста генсека НАТО Столтенберга, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что смена руководства альянса ничего не изменит для России.

Ранее уходящий с поста генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет менять свою политику, так как Россия не произвела критичных изменений в ядерной доктрине.