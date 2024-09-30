НАТО не собирается отменять помощь Украине на фоне изменений ядерной доктрины РФ

Уходящий с поста генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет менять свою политику, так как Россия не произвела критичных изменений в ядерной доктрине. Об этом политик заявил Reuters.

По мнению Столтенберга, Россия ведет «ядерную риторику», которая не должна провоцировать НАТО на изменение политика и выбранного вектора. Речь про помощь Украине с помощью различных видов вооружений. Генсек призвал продолжать поставлять танки, дальнобойное оружие, истребители F-16 и многое другое.

Также Столтенберг отметил, что даже поставка дальнобойных ракет кардинально на поле боя ничего не изменит.

Напомним, об изменении ядерной доктрины 25 сентября объявил президент Владимир Путин. Он предупредил, что страны легко могут стать соучастниками преступных нападений Украины, а также предостерег государства от вмешательства. Также президент подчеркнул, что Россия рассмотрит ядерный удар при массовой агрессии с помощью военно-воздушных сил какой-либо страны. Аналогично поступят при нападении на Республику Беларусь.

Ранее сообщалось, что Лавров заявил о полной готовности ядерных сил РФ.