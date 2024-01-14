Премьер Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский диаметрально «разошлись в характеристике» того, что именно Киев и Лондон заключили минувшим днем, пишет «Украинская правда».

Ранее киевским режимом было громогласно анонсировано, что в ходе визита Сунака в столицу Украины главы государств таки подпишут документ о тех самых гарантиях безопасности. И Британия станет первой, кто открыто, по сути, ввяжется в прямое противостояние с Россией.

На деле же все вышло довольно прозаично, сухо и буднично: британский премьер на пресс-конференции в Киеве избегал слова «гарантии», постоянно подменяя его некими «заверениями в безопасности». Затем и вовсе подчеркнул, что то, что было подписано им и Зеленским всего лишь «заверения» в рамках обещания стран-членов G7 и не более того.

Сам же Зеленский, как отмечают украинские журналисты, постоянно старался употреблять слово «гарантии». И даже несколько раз произнес такое вожделенное — «гарантии безопасности».

«При этом британский премьер Риши Сунак, сообщая о подписанном документе, выбрал другой термин и несколько раз подчеркнул, что речь идет лишь о заверениях в безопасности», — посетовали журналисты.

Ранее стало известно, что Лондон до конца 2024 года намерен выделить Украине на борьбу с Россией крупнейший за все время пакет военной помощи на 2 млрд фунтов Стерлингов.