Трамп назвал кандидатов на должности глав Минобразования и Минторга

Выигравший выборы президента США республиканец Дональд Трамп объявил о кандидатуре на ключевые посты в кабинете министров, выдвинув Линду Макмэон на должность министра образования и Говарда Латника на пост министра торговли, пишет «Коммерсантъ».

Трамп предложил Макмэон, ранее возглавлявшую управление по делам малого бизнеса в администрации, на пост министра образования США. Он выразил уверенность, что ее опыт и знания помогут родителям принимать более осознанные решения в отношении образования их детей.

Макмэон имеет степень бакалавра из Университета Восточной Каролины и обширный опыт в сфере бизнеса, включая успешное руководство WWE. В 2009 году она работала в Совете по образованию штата Коннектикут и входила в попечительский совет Университета Святого Сердца.

Несмотря на ее внушительный послужной список, в образовательных кругах ее фигура остается относительно неизвестной. Макмэон активно поддерживает частные школы и концепцию свободного выбора учебного заведения.

На пост министра торговли Трамп выдвинул Латника — опытного инвестора и предпринимателя. На этой должности он займется вопросами торговли и тарифов, а также станет курировать деятельность торгового представителя США.

Трамп отметил, что Латник продемонстрировал свои организаторские способности как сопредседатель переходной команды, а его более чем 30-летний опыт ведения бизнеса станет большим преимуществом на новом посту.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп нашел новых кандидатов на должность главы Минфина США.