The American Conservative: США выдвинут ультиматум Североатлантическому альянсу из-за Киева
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По словам американского сенатора Майка Ли, Штаты должны перестать быть членом НАТО при условии введения военным блоком своих войск на территорию Незалежной. Об этом сообщает The American Conservative.
Он подчеркнул, что должна быть проведена красная линия, то есть либо Киев, либо Вашингтон.
По мнению сенатора, государства Старого Света не имеют права втягивать США в потенциально ядерный конфликт в связи с таким государством, как Незалежная, поскольку это может стать провокацией к началу очередной мировой войны.
Он добавил, что Североатлантический альянс не должен даже рассматривать кандидатуру Украины, так как данное государство ни по каким параметрам не подходит для вступления в эту организацию.