По словам американского сенатора Майка Ли, Штаты должны перестать быть членом НАТО при условии введения военным блоком своих войск на территорию Незалежной. Об этом сообщает The American Conservative .

Он подчеркнул, что должна быть проведена красная линия, то есть либо Киев, либо Вашингтон.

По мнению сенатора, государства Старого Света не имеют права втягивать США в потенциально ядерный конфликт в связи с таким государством, как Незалежная, поскольку это может стать провокацией к началу очередной мировой войны.

Он добавил, что Североатлантический альянс не должен даже рассматривать кандидатуру Украины, так как данное государство ни по каким параметрам не подходит для вступления в эту организацию.