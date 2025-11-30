«Тихий уход под бой курантов». Политолог допустил отставку Зеленского в канун Нового года: что стоит за этим решением?

Согласно распространенному прогнозу, президент Украины Владимир Зеленский может сложить с себя полномочия уже в канун Нового года. Об этом информирует Telegram-канал «Политика страны», ссылаясь на оценку политтехнолога Владимира Петрова.

Эксперт допустил, что действующий глава государства принял решение о добровольном уходе со своего поста. Сценарий, по версии Петрова, предполагает достижение режима прекращения огня до середины декабря, после чего в новогоднем обращении Зеленский объявит о своей отставке.

Косвенным подтверждением своей гипотезы политолог считает психологическое состояние лидера.

«Я смотрю на него и понимаю, что он больше не хочет», — резюмировал Владимир Петров.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве заявили о готовности определить условия завершения конфликта.