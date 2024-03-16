Times: стоит Путину покашлять, Шольц бежит искать бункер

Германия, являющаяся по стути главным локомотивом военной и финансовой европейской поддержки Украины, серьезно рискует подвести на этом поприще своих союзников, пишет британская газета The Times.

Все дело из-за «боязливости» Берлина, а также «недостатка стратегического видения», уверен один из советников французского президента Эммануэля Макрона. Критикуя поведение канцлера Германии Олафа Шольца, он произнес ряд язвительных эпитетов в сторону последнего.

«Когда Путин кашляет, Шольц немедленно бежит искать бункер», — саркастично заметил собеседник британских журналистов.

Напомним, двумя днями ранее депутаты бундестага Германии в очередной раз отклонили инициативу поставок киевскому режиму крылатых дальнобойных ракет Taurus.

Как пояснял не раз Олаф Шольц, отправка Украине указанных типов вооружений в обязательном порядке предполагает присутствия рядом с пусковыми установками военнослужащих бундесвера, а значит их прямое нахождение на Украине, чего допустить невозможно.