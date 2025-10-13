Президент США Дональд Трамп заявил о готовности оказать жесткое давление на Москву.

По его словам, он напрямую предупредит российское руководство: если военный конфликт на Украине не будет прекращен, Вашингтон рассмотрит возможность передачи Киеву высокоточного ракетного оружия большой дальности — крылатых ракет «Томагавк».

Такой шаг, по мнению Трампа, станет переломным моментом и коренным образом изменит баланс сил в регионе.

Китайские аналитики издания Sohu пришли к выводу, что сдержанная реакция Москвы на поставки современных ракет скрывает готовящийся жесткий ответ. Вместо громких заявлений официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поставил перед Вашингтоном два ключевых вопроса.

