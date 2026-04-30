Тренер «Металлурга» назвал причины поражения от «Ак Барса» в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина

В третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» обыграл на своей площадке победителя регулярного чемпионата «Металлург» со счетом 4:1 и повел в противостоянии — 2-1.

Судьбу матча решило четвертое звено казанцев. В первом периоде дубль оформил его форвард Дмитрий Кателевский. Затем Дмитрий Яшкин увеличил счет, забросив в большинстве. Робин Пресс сократил разницу, но последнее слово осталось за казанцами — Кирилл Семенов поразил пустые ворота.

«Провели хорошую игру, но, к сожалению, не реализовали моменты, которые у нас были. Два таких ненужных гола первом периоде пропустили. Чисто индивидуальные ошибки, две глупейшие ошибки: одна — детская, вторая ¬— техническая», — сказал после матча главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

Четвертый матч серии пройдет 1 мая в Казани. В другом полуфинале омский «Авангард» ведет в серии с ярославским «Локомотивом» — 2-1.