Трамп исключил возможность третьего президентского срока в случае победы на выборах в 2024 году

Бывший глава Белого дома, миллиардер Дональд Трамп не станет избираться повторно через четыре года, если займет президентское кресло на выборах в США в 2024 году.

Журналисты телеканала NBC News поинтересовались у 45-го президента США, намерен ли он трижды быть главой Белого дома, на что 77-летний Трамп ответил отрицательно.

«Нет», - отрезал Трамп.

Напомним, Дональд Трамп намерен баллотироваться на пост президента США в 2024 году от Республиканской партии. Выборы главы государства намечены на ноябрь. Партийное руководство пока окончательно не утвердило кандидатуру миллиардера в качестве кандидата.