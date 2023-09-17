Трамп исключил возможность третьего президентского срока в случае победы на выборах в 2024 году
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Бывший глава Белого дома, миллиардер Дональд Трамп не станет избираться повторно через четыре года, если займет президентское кресло на выборах в США в 2024 году.
Журналисты телеканала NBC News поинтересовались у 45-го президента США, намерен ли он трижды быть главой Белого дома, на что 77-летний Трамп ответил отрицательно.
«Нет», - отрезал Трамп.
Напомним, Дональд Трамп намерен баллотироваться на пост президента США в 2024 году от Республиканской партии. Выборы главы государства намечены на ноябрь. Партийное руководство пока окончательно не утвердило кандидатуру миллиардера в качестве кандидата.