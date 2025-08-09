Трамп намерен встретиться с Путиным 15 августа на Аляске

Глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп выразил надежду на проведение встречи с президентом России Владимиром Путиным на территории Аляски 15 августа. Об этом он сообщил в своём аккаунте в социальной сети Truth Social.

Подробности будут раскрыты позднее, как сообщил президент Соединённых Штатов.

«Долгожданная встреча между мной, президентом Соединенных Штатов Америки, и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа, в великом штате Аляска», — написал американский лидер.

Представители России пока не предоставили никакой информации о деталях встречи.

7 августа Юрий Ушаков, занимающий пост помощника президента Российской Федерации, сообщил о том, что Москва и Вашингтон достигли соглашения о проведении встречи глав государств в ближайшее время. В качестве временного ориентира была выбрана текущая неделя, а точная дата саммита будет определена по итогам подготовительных мероприятий.

В этот же день президент России Владимир Путин заявил о том, что он и президент США Дональд Трамп заинтересованы в проведении двусторонней встречи.