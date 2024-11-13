Трамп назначил главой ЦРУ поймавшего Клинтон на вранье экс-директора нацразведки Ратклиффа

Избранный президент США Дональд Трамп продолжает последовательно набирать в свою будущую администрацию единомышленников. Тех, кто помогал ему и выступал в его поддержку все последние годы, передает телеканал Fox News.

Сообщается, что республиканец назначил главой ЦРУ занимавшего ранее пост главы национальной разведки Джона Рэтклиффа.

«Я рад сообщить, что бывший директор Национальной разведки Джон Рэтклифф займет пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ)», — говорится в заявлении Трампа.

Журналисты напомнили, что именно Рэтклифф не стал врать американцам по поводу контента на скандальном ноутбуке Хантера Байдена. Кроме того, во время президентской предвыборной компании 2016 года он подловил кандидата от демократов Хиллари Клинтон на том, что российский след в кампании Трампа являлся фейком.

5 ноября прошли президентские выборы. Демократическую партию на них представляли вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Кто сможет заручиться поддержкой 270 голосов коллегии выборщиков из 538, тот и победит. В итоге победил Трамп, набрав 295 голосов выборщиков.

Ранее глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что Дональд Трамп во время своего второго срока на посту главы американского государства рискует вновь оказаться в так называемом вашингтонском болоте.