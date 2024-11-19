Дональд Трамп нашел новых кандидатов на должность главы Минфина США

Инвестор и миллиардер Марк Роуэн, а еще экс-член Совета управляющих Федеральной резервной системой Кевин Уорш, рассматриваются Дональдом Трампом на пост руководителя Минфина США. Об этом пишет Рейтер и ссылается на два своих источника.

При этом со слов спикеров, список претендентов продолжает увеличиваться, а команда Трампа пока не делала официальных заявлений по данному вопросу. Уточняется, что в перечне кандидатов находятся минимум еще четыре человека, в том числе близкий к избранному президенту США инвестор Скотт Бессент.

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп пытается добиться от сенаторов назначения на пост главы Минюста и генпрокурора бывшего республиканского конгрессмена Мэтта Гетца.