Politico: соратники Трампа обеспокоены его поведением в последние дни предвыборной кампании

Некоторые союзники кандидата республиканской партии в президенты США выражают обеспокоенность относительно его высказываний и не связанных с делом комментариев, сообщила газета Politico

Трамп уверенно лидирует среди республиканцев на праймериз и имеет стабильное преимущество над действующим президентом, демократом Джо Байденом.

Тем не менее, за последние месяцы, когда Байден решил не баллотироваться, а Трамп стал жертвой двух покушений, его респектабельность подверглась сомнению.

Как утверждают источники, экс-президент почувствовал путаницу из-за вступления в борьбу Камалы Харрис и в частных беседах выражал недовольство по поводу смены демократического кандидата.

Среди других причин для беспокойства союзников Трампа — его связи с «дестабилизирующими элементами», включая ультраправую активистку Лору Лумер.

Он известна своими провокационными заявлениями, и экс-менеджера его кампании 2016 года Кори Левандовски, который высказывался о евреях как причастных к возможному проигрышу Трампа.

Ранее сообщалось, что группа гаитян подала иск против Трампа за клевету о том, что они едят домашних животных.