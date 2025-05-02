Трамп назвал важнейший фактор успеха

В ходе выступления перед выпускниками Алабамского университета президент США Дональд Трамп заявил, что одним из важнейших факторов успеха является искренняя любовь к своему делу.

Он призвал молодых людей любить то, чем они занимаются.

«Я редко встречаю успешных людей, которые бы не наслаждались своим делом», – добавил Трамп.

Он также подчеркнул, что работа должна доставлять удовольствие, и именно это, подчеркнул он, позволило ему добиться успеха и в сфере недвижимости, и в шоу-бизнесе.

Напомним, до того, как заняться политической деятельностью, Трамп построил крупную империю в сфере недвижимости, также он был активным участником индустрии развлечений, выступая в качестве ведущего в течение первых 14 сезонов реалити-шоу «Ученик» (The Apprentice), благодаря ему он завоевал популярность и укрепил свой бренд.

Кроме того, Трамп с 1987 года активно занимается литературной деятельностью.

Ранее сообщалось о том, что Трамп захотел стать новым папой римским.