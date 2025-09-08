Трамп не союзник Европы? Экс-чиновники ЕС вынесли вердикт

Действующий президент США Дональд Трамп не является и никогда не будет союзником Европы. Об этом заявили экс-чиновники в статье для издания Politico .

Бывшие высокопоставленные чиновники Евросоюза выразили свою позицию относительно Дональда Трампа. В статье для Politico они категорически заявили, что Трамп не является и никогда не будет союзником Европы.

Жозеп Боррель, Ги Верхофстадт и Доменек Руис Девеса подчеркнули, что Америка под руководством Трампа представляет собой серьезный «шок» для Европы в геополитическом, экономическом и культурном плане.

По мнению экс-чиновников, слабая и раздробленная позиция ЕС создает риск превращения Евросоюза в протекторат США, что уже негативно сказывается на его роли на мировой арене.

Ранее Зеленский сообщил о сигнале из России, который он ждал много лет.