Трамп отказался пригласить Помпео и Хейли в свое новое правительство

Избранный президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social опроверг информацию в некоторых американских СМИ, что якобы намеревается пригласить в состав нового правительства экс-госсекретаря Майка Помпео и бывшего постпреда при ООН Никки Хейли. Последняя являлась конкурентом миллиардера в номинации на кандидата на выборах президента от Республиканской партии.

Напомним, что в США 5 ноября прошли президентские выборы. Демократическую партию на них представляли вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Кто сможет заручиться поддержкой 270 голосов коллегии выборщиков из 538, тот и победит. В итоге победил Трамп, набрав 295 голосов выборщиков.

«Я не приглашу бывшего постпреда (США при ООН — прим. ред.) Никки Хейли или бывшего государственного секретаря Майка Помпео присоединиться к администрации», — написал республиканец.

Трамп также сообщил, что его будущий кабинет министров только формируется и спекулировать на эту тему СМИ не стоит.

9 ноября американский телеканал CBS News передавал, что в состав будущей администрации Трампа могут войти персоны, работавшие ранее с Трампом во время его первого президентского срока. Назывались имена Майка Помпео, Никки Зейли, а также новые лица, среди которых глава хедж-фонда в штате Коннектикут Скотт Бессент и экс-торгпред США Роберт Лайтхайзер.

Ранее глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что Дональд Трамп во время своего второго срока на посту главы американского государства рискует вновь оказаться в так называемом вашингтонском болоте.