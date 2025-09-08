Президент США ответил на обвинения в «войне» с Чикаго

Дональд Трамп прояснил свои высказывания о Чикаго, заявив, что не собирается вести «войну» с городом. Он подчеркнул, что его цель — навести порядок, как сообщает The Hill .

Дональд Трамп прокомментировал свои недавние высказывания о Чикаго, которые некоторые восприняли как угрозу войны. По данным источника, президент США заявил, что он не планирует военных действий против города.

Трамп уточнил, что его намерения сводятся к наведению порядка в американских городах, где наблюдается высокий уровень преступности. Он подчеркнул, что это не война, а здравый смысл и необходимость.

Издание отмечает, что Трамп, вероятно, имел в виду проведение масштабных операций по соблюдению иммиграционного законодательства в Чикаго.

