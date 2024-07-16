Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время решающего мероприятия на съезде Республиканской партии в Милуоки в понедельник, 15 июля, выглядел, как только что вышедший из кабинета врача пациент.

Как сообщает РИА Новости, пред своими сторонниками и под всеобщее одобрение теперь уже действующий кандидат от республиканцев появился с перебинтованным ухом. Как известно, причиной тому стало воскресное покушение на Трампа одного из политических фанатиков.

Напомним, в минувший понедельник, 15 июля, Дональд Трамп, которому республиканцы на съезде партии в Милуоки дали официальный карт-бланш на осенних президентских выборах, заявил, что пойдет на них в паре с сенатором от штата Огайо Джей-Ди Вэнсом.

Ранее аналитик Блохин заметил, что покушение позволит Трампу избежать наказания за преступления.

Американский политик Дональд Трамп «уже победил» в предвыборной гонке на пост президента США после покушения. Он повторно займет пост президента Соединенных Штатов, «если его не убьют». Соответствующее мнение выразил заместитель председателя российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев.