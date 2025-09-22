Трамп теряет рассудок? У президента нашли симптомы серьезной болезни

У действующего американского лидера Дональда Трампа, по неподтвержденным данным, наблюдаются признаки развития деменции. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на иностранный источник.

Бывший профессор Университета Джонса Хопкинса, доктор Джон Гартнер, заявил в интервью The Daily Beast, что у президента США Дональда Трампа проявляются признаки деменции. Гартнер отметил ухудшение его речевых функций, мышления, психомоторных навыков и способности контролировать свои импульсы.

По словам доктора, раньше Трамп отличался богатым словарным запасом и умением четко формулировать свои мысли. Теперь же, как утверждает Гартнер, у Трампа наблюдается обеднение речи и трудности с завершением мыслей, хотя многие, по его мнению, не замечают, насколько красноречивее он был в прошлом.

